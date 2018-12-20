В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам
Обнаружено также кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.
Во время обыска в складском помещении одного из предприятий Никополя Днепропетровской области правоохранители обнаружили 15 тонн детонаторов к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, обыски проводили с привлечением взрывотехников и спасателей. Найденные детонаторы были изъяты.
Также правоохранители обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих.
Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.
Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет.
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Общество
20.12.2018 06:46