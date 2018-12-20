В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам

Обнаружено также кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали.

В Днепропетровской области полиция нашла 15 тонн детонаторов к снарядам
Фото: npu.gov.ua

Во время обыска в складском помещении одного из предприятий Никополя Днепропетровской области правоохранители обнаружили 15 тонн детонаторов к снарядам калибра 122 мм и 125 мм.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, обыски проводили с привлечением взрывотехников и спасателей. Найденные детонаторы были изъяты.

Также правоохранители обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих.

Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет.


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