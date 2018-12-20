В Одесской области от отсложнений кори умер ребенок

Погибший 3 месяца назад не получил плановую прививку по медицинским показаниям.

В Одесской области от отсложнений кори умер ребенок
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

Заболеваемость корью в Украине сохраняется на высоком уровне, за прошедшую неделю зафиксировано 2652 новых случая заболевания - 893 взрослых и 1759 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На прошлой неделе от осложнений кори умер ребенок в Одессе - это 16-й летальный случай с начала года. Погибшему было 1 год и 3 месяца, плановую прививку в годик ребенок пропустил по медицинским причинам. Минздрав Украины выражает соболезнования родным ребенка.

Минздрав отмечает, что защитить детей с противопоказаниями к прививке может только коллективный иммунитет 95-98% населения. По последним данным, в Одесской области вакцинами охвачены только 68,9% детей, чего недостаточно для остановки эпидемии.

По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК составляет 76,1%, две дозы КПК - 77,5%. В рамках усиленной иммунизации доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 49,5% (меньше всего - в Черкасской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях). А доля детей, которые наверстали две дозы, еще меньше - 40,7% (меньше всего - в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).

Напомним, в Украине прогрессирует эпидемия кори, с начала года количество больных превысило 49 тыс. человек, что больше "антирекорда" 2006 года. Лечения от кори нет, медики могут только облегчить течение болезни. Единственный проверенный способ избежать заболевания - своевременная прививка.


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