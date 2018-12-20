Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах

Патруль остановил микроавтобус для проверки документов и услышал крики о помощи.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области правоохранители остановили микроавтобус для проверки документов у водителя и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который звал на помощь. Об этом сообщает региональное управление полиции.

"Во время отработки на КПП Березань автодороги Киев-Харьков полицейские остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов. Из салона правоохранители услышали крики о помощи. Во время осмотра автомобиля выяснилось, что кроме водителя в машине находятся трое мужчин. Один из них был с телесными повреждениями", - отметили в пресс-службе.

Фото: kv.npu.gov.ua

Пострадавший сообщил, что его похитили в г. Сумы, избили и везли в неизвестном направлении, требуя вернуть долг.

При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

Напомним, ранее полиция Харьковской области предотвратила убийство фермера, инсценировав его похищение.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua


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