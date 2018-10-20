Украинский фильм "Штангист" победил на кинофестивале в Варшаве

Фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил гран-при короткометражного конкурса.

Украинский фильм "Штангист" победил на кинофестивале в Варшаве
Фото: molodist.com

Короткометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука выиграл конкурс на 34-м Варшавском кинофестивале.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фильм был отмечен гран-при в короткометражном конкурсе.

Напомним, в мае фильм выиграл национальный конкурс кинофестиваля "Молодость".

На кинофестивале показали три украинских картины: кроме "Штангиста", документальный фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и "Когда падают деревья" Марыси Никитюк. Фильмы Сухолиткого-Собчука и Никитюк созданы в польской ко-продукции.

Главный приз фестиваля получил фильм "Делегация".

Варшавский кинофестиваль - один из ключевых фестивалей в регионе, имеет статус класса "А".

"Штангист" – фильм, снятый в украинско-польской ко-продукции, показывает жизнь тяжелоатлета, готовящегося к важным соревнованиям. Главную роль в фильме сыграл непрофессиональный актер Александр Лой.


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