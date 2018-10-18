Копатели янтаря повредили три полицейских автомобиля в Ровенской области

200 человек в балаклавах столкнулись с 20 правоохранителями.

Сегодня утром в Ровенской области произошла стычка между копателями янтаря и полицейскими произошла стычка.

По версии полиции, около 7:00 в селе Кухотская Воля Заречненского района около 200 человек в балаклавах и с палками заблокировали полицейский наряд, осуществлявший патрулирование для противодействия незаконной добычи камня. По данным "Ривне.Медиа" со стороны полиции было около 20 человек.

В полицейских бросались камнями и повредили три служебных машины. Одну из них перевернули.

Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua
Фото: rv.npu.gov.ua

Конфликт удалось остановить без применения оружия и пострадавших, но по факту сопротивления сотрудникам полиции открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.342 Уголовного кодекса.

На место происшествия отправили замначальника областного управления полиции Руслана Стрельбицкого.

О том, что происходит в "янтарных" районах, читайте в репортаже "Дикое Полесье".


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