Копатели янтаря повредили три полицейских автомобиля в Ровенской области
200 человек в балаклавах столкнулись с 20 правоохранителями.
Сегодня утром в Ровенской области произошла стычка между копателями янтаря и полицейскими произошла стычка.
По версии полиции, около 7:00 в селе Кухотская Воля Заречненского района около 200 человек в балаклавах и с палками заблокировали полицейский наряд, осуществлявший патрулирование для противодействия незаконной добычи камня. По данным "Ривне.Медиа" со стороны полиции было около 20 человек.
В полицейских бросались камнями и повредили три служебных машины. Одну из них перевернули.
Конфликт удалось остановить без применения оружия и пострадавших, но по факту сопротивления сотрудникам полиции открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.342 Уголовного кодекса.
На место происшествия отправили замначальника областного управления полиции Руслана Стрельбицкого.
О том, что происходит в "янтарных" районах, читайте в репортаже "Дикое Полесье".
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