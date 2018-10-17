В двух школах Винницкой области остановили учебу из-за вспышки кори

В одном из сел причиной вспышки называют непривитых детей.

В двух школах Винницкой области остановили учебу из-за вспышки кори
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

Из-за вспышки кори в двух школах Шаргородского района Винницкой области временно остановили образовательный процесс. Об этом сообщает Винницкий лабораторный центр Минздрава Украины.

Комиссия районной администрации временно ограничила обучение в школах сел Копыстырин и Рахни-Лесные. Карантин объявлен до 26 октября.

"Первый очаг этого заболевания корью появился из-за детей, которые не прививались по религиозным убеждениям их родителей. То есть были отказы от прививок. Непривитые дети послужили источником инфекции для других детей. Проведены клинические обследования, на сегодняшний день ведется работа по иммунизации и убеждения родителей, что детей нужно прививать против кори", - отметили в лабораторном центре.

В селе Копыстирин регистрируются единичные случаи заболеваемости корью. В одной из школ также ввели ограничительные меры. Однако в лабораторного центра нет информации о том, как долго эти меры будут продолжаться.

"В Копыстирин заболело 6 детей, которые учатся непосредственно в школе. По населенному пункту и соседних селах также случаи заболеваемости, в селе нет чрезвычайной ситуации", - сообщили в лабораторном центре.

В Винницкой области в прошлом году было зарегистрировано 106 случаев заболевания корью, а в текущем году - уже 1500 случаев.

Напомним, количество больных корью в Украине в течение последней недели выросла на 28%. С начала года зафиксировано 13 летальных случаев из-за осложнений, вызванных корью.


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