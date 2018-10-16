В Киеве задержали таджика за продажу пистолета
Иностранец находился в розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ.
Прокуратура Киева сообщила о подозрении 26-летнему гражданину Таджикистана, который наладил на территории столицы незаконный сбыт огнестрельного оружия.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.
Отмечается, что подозреваемый был задержан во время одной из оперативных закупок, проведенных сотрудниками СБУ. За 5,5 тыс. долларов США он продал пистолет марки "Beretta" иностранного производства без маркировки и 19 боеприпасов.
"В дальнейшем указанный гражданин выехал из Киева в Трускавец, где искал возможность незаконно пересечь государственную границу", - говорится в сообщении.
15 октября его задержали сотрудники прокуратуры и СБУ. Как выяснилось, задержанный находился на территории Украины незаконно - ранее он был депортирован из Турции в Молдову по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Также установлено, что в Такжикистане он разыскивается за совершение преступлений, предусмотренных ст. 401-1 (незаконное вовлечение и участие граждан Республики Таджикистан и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств) и ч. 2 ст 179-2 (финансирование преступлений террористического характера) Уголовного кодекса.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в прошлом году Турция выслала в Таджикистан примкнувшего к ИГИЛ экс-сотрудника Минобороны РоSSии.
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