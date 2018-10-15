Полиция задержала 25 человек за попытку захвата сельхозпредприятия в Шепетовке

"Тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников..."

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Шепетовке Хмельницкой области в понедельник, 15 октября, молодые люди спортивной наружности предприняли попытку захвата сельхозпредприятия, но были задержаны полицией.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в фейсбуке.

"Шепетивка Хмельницкой области – около 16.00 порядка 30 человек спортивной наружности прибыли из Киева , захватили сельхозпредприятие и.. были почти сразу же задержаны полицией", - написал он.

Арсен Аваков в твиттере уточнил, что речь идет о захвате сельхозпредприятия "Сварог".

"Приехали 25 умников на "гастроль" 60$ в день, захватили предприятие и - все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме", - сообщил министр.

О нейтрализации группы аграрных рейдеров на Западной Украине сообщил также замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня на Западе нашей страны произошла неудачная попытка захватить агропромышленное предприятие. Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно "лице" мужского пола - 50-60 долларов. Но они забыли, что мы украинцы - не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция", - отметил Аброськин.

Напомним, 11 сентября в Харьковской области в результате попытки захвата элеватора пострадали семь человек, были задержаны 53 человека.

20 сентября полиция задержала 27 человек за попытку захвата полей в Кировоградской области. Объектом рейдерской атаки стала фирма президента "Ингульца".