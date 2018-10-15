Полиция задержала 25 человек за попытку захвата сельхозпредприятия в Шепетовке

"Тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников..."

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Шепетовке Хмельницкой области в понедельник, 15 октября, молодые люди спортивной наружности предприняли попытку захвата сельхозпредприятия, но были задержаны полицией.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в фейсбуке.

"Шепетивка Хмельницкой области – около 16.00 порядка 30 человек спортивной наружности прибыли из Киева, захватили сельхозпредприятие и.. были почти сразу же задержаны полицией", - написал он.

Арсен Аваков в твиттере уточнил, что речь идет о захвате сельхозпредприятия "Сварог".

"Приехали 25 умников на "гастроль" 60$ в день, захватили предприятие и - все задержаны полицией и ближайшее время проведут в тюрьме", - сообщил министр.

О нейтрализации группы аграрных рейдеров на Западной Украине сообщил также замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня на Западе нашей страны произошла неудачная попытка захватить агропромышленное предприятие. Все же тяжелая работа у этих рейдеров: ни тебе выходных, ни тебе праздников, все же ради заработка. Действующая цена одного активного захватчика, имею в виду одно "лице" мужского пола - 50-60 долларов. Но они забыли, что мы украинцы - не варвары. У нас есть закон и есть работающая Национальная полиция", - отметил Аброськин.

Напомним, 11 сентября в Харьковской области в результате попытки захвата элеватора пострадали семь человек, были задержаны 53 человека.

20 сентября полиция задержала 27 человек за попытку захвата полей в Кировоградской области. Объектом рейдерской атаки стала фирма президента "Ингульца".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судьеВ Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судье
В Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полициейВ Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полицией
Черновцы на сутки остались без воды из-за аварииЧерновцы на сутки остались без воды из-за аварии
В Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский садВ Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский сад
Премьеру украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" перенесли на веснуПремьеру украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" перенесли на весну
Блок рекламы


Похожие новости
Пять человек погибли на юге Франции из-за внезапного наводненияПять человек погибли на юге Франции из-за внезапного наводнения
В Харьковской области пожарные спасли 11 человек из горящего общежитияВ Харьковской области пожарные спасли 11 человек из горящего общежития
Харьковская полиция задержала подозреваемого в людоедстве
Полиция усилит присутствие возле храмов 14 октябряПолиция усилит присутствие возле храмов 14 октября
Полиция разыскивает участников драки со стрельбой на метро "Лесная" в КиевеПолиция разыскивает участников драки со стрельбой на метро "Лесная" в Киеве
Полиция поймала одного из налетчиков, которые застрелили охранника ювелирного магазина в КиевеПолиция поймала одного из налетчиков, которые застрелили охранника ювелирного магазина в Киеве
Количество заболевших сальмонеллезом в Нетешине достигло 56 человекКоличество заболевших сальмонеллезом в Нетешине достигло 56 человек
Полиция задержала в Киеве мошенника, которого три года искала ВеликобританияПолиция задержала в Киеве мошенника, которого три года искала Великобритания
Полиция Харькова задержала двоих несовершеннолетних за стрельбуПолиция Харькова задержала двоих несовершеннолетних за стрельбу
Полиция задержала 5 мужчин, устроивших стрельбу в Одессе (обновлено)Полиция задержала 5 мужчин, устроивших стрельбу в Одессе (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости