Мужчина открыл стрельбу в одесской коммуналке

Между жильцом и его гостем возник конфликт.

Мужчина открыл стрельбу в одесской коммуналке
Фото: radio.vesti.ru

В Одессе полицейские задержали дебошира, который устроил стрельбу в коммунальной квартире в центре города.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Как выяснилось, между жильцом коммунальной квартиры и его знакомым возник конфликт. После словесной перепалки хозяин несколько раз выстрелил из пистолета в своего 28-летнего гостя.

Пострадавшего госпитализировали с ранениями плеча и челюсти. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Стрелка" задержали правоохранители. Оружие направлено на экспертизу.

Напомним, председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил себе в живот из наградного пистолета.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судьеВ Днепре адвокат вымогал у бизнесмена $25 тыс. на взятку судье
В Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полициейВ Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полицией
Черновцы на сутки остались без воды из-за аварииЧерновцы на сутки остались без воды из-за аварии
В Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский садВ Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский сад
Премьеру украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" перенесли на веснуПремьеру украинского фантастического фильма "Фокстер и Макс" перенесли на весну
Блок рекламы


Похожие новости
На железнодорожном вокзале в Кельне вооруженный мужчина захватил заложницуНа железнодорожном вокзале в Кельне вооруженный мужчина захватил заложницу
Задержанный в Германии мужчина сознался в убийстве болгарской журналисткиЗадержанный в Германии мужчина сознался в убийстве болгарской журналистки
Жительницу Одесской области привлекли к ответственности за то, что забывала забирать сына из школыЖительницу Одесской области привлекли к ответственности за то, что забывала забирать сына из школы
Полиция Харькова задержала двоих несовершеннолетних за стрельбуПолиция Харькова задержала двоих несовершеннолетних за стрельбу
В Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский садВ Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский сад
Мужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУМужчина, стрелявший по охранникам L`Kafa в Киеве, оказался майором ВСУ
Полиция задержала 5 мужчин, устроивших стрельбу в Одессе (обновлено)Полиция задержала 5 мужчин, устроивших стрельбу в Одессе (обновлено)
В Мелитополе пьяный мужчина бросил в людей гранатуВ Мелитополе пьяный мужчина бросил в людей гранату
Мужчина с ножом напал на пассажиров в лондонском метроМужчина с ножом напал на пассажиров в лондонском метро
В Одесской области 5 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язвуВ Одесской области 5 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву
Последние новости
Подгружаем последние новости