Мужчина открыл стрельбу в одесской коммуналке
Между жильцом и его гостем возник конфликт.
В Одессе полицейские задержали дебошира, который устроил стрельбу в коммунальной квартире в центре города.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Как выяснилось, между жильцом коммунальной квартиры и его знакомым возник конфликт. После словесной перепалки хозяин несколько раз выстрелил из пистолета в своего 28-летнего гостя.
Пострадавшего госпитализировали с ранениями плеча и челюсти. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
"Стрелка" задержали правоохранители. Оружие направлено на экспертизу.
Напомним, председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил себе в живот из наградного пистолета.
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