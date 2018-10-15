Мужчина открыл стрельбу в одесской коммуналке

Между жильцом и его гостем возник конфликт.

В Одессе полицейские задержали дебошира, который устроил стрельбу в коммунальной квартире в центре города.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Как выяснилось, между жильцом коммунальной квартиры и его знакомым возник конфликт. После словесной перепалки хозяин несколько раз выстрелил из пистолета в своего 28-летнего гостя.

Пострадавшего госпитализировали с ранениями плеча и челюсти. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

"Стрелка" задержали правоохранители. Оружие направлено на экспертизу.

Напомним, председатель Киевской городской организации ВО "Свобода", депутат Киевского городского совета Петр Кузик случайно выстрелил себе в живот из наградного пистолета.