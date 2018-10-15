В Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полицией

Патрульные оказали задержанным медпомощь и доставили в отделение.

В ночь на 15 октября в Киеве мужчина и две женщины, которые стали свидетелями ДТП, вытащили из пострадавшего автомобиля кошелек, а потом устроили драку с полицией.

Об этом сообщает "Информатор".

Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и при задержании вели себя агрессивно. Одна из задержанных - беременная девушка, пыталась напасть на патрульную машину.

Преступники отказывались признать вину и утверждали, что являются свидетелями ДТП. Однако при обыске у них был найден украденный кошелек.

Задержанным оказали медицинскую помощь и доставили в отделение полиции.