В Киеве пьяная компания ограбила пострадавший в ДТП автомобиль и устроила драку с полицией
Патрульные оказали задержанным медпомощь и доставили в отделение.
В ночь на 15 октября в Киеве мужчина и две женщины, которые стали свидетелями ДТП, вытащили из пострадавшего автомобиля кошелек, а потом устроили драку с полицией.
Об этом сообщает "Информатор".
Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения и при задержании вели себя агрессивно. Одна из задержанных - беременная девушка, пыталась напасть на патрульную машину.
Преступники отказывались признать вину и утверждали, что являются свидетелями ДТП. Однако при обыске у них был найден украденный кошелек.
Задержанным оказали медицинскую помощь и доставили в отделение полиции.
Напомним, ранее в Киеве задержали виновника смертельного ДТП на проспекте Шухевича, в котором два человека погибли и четверо получили травмы.
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15.10.2018 09:30