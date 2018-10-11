Жительницу Одесской области привлекли к ответственности за то, что забывала забирать сына из школы
Женщине дали несколько месяцев на исправление. Ребенок в этот период будет находиться в реабилитационном центре.
Жительницу села Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на местное отделение полиции.
"О том, что происходит в жизни ребенка, мы узнали от директора старонекрасовской школы. Он рассказал, что мать первоклассника приходит за ним в состоянии алкогольного опьянения, а бывает - вообще забывает забрать его из школы. Тогда учителя сами отводят мальчика домой, переживая, чтобы по дороге с ребенком ничего не случилось", - рассказал начальник сектора превенции ОП Максим Шлапак.
Сотрудники полиции и службы по делам детей выехали в школу и по адресу проживания семьи. Как выяснилось, ребенок воспитывается в полной семье, но отец постоянно находится на заработках, а 29-летняя мать злоупотребляет алкоголем.
В отношении матери составили административный протокол и, предупредив о возможных последствиях такого поведения, дали несколько месяцев для исправления ситуации.
"В этот период, пока родители наводят порядок в семье и своих головах, их семилетний сын будет находиться в реабилитационном центре", - сообщили в полиции.
Напомним, в Одесской области также могут привлечь к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП родителей годовалой девочки, которые не заметили, как она ушла из дома и самостоятельно пришла в детский сад.
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Общество
11.10.2018 06:23