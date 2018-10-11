Жительницу Одесской области привлекли к ответственности за то, что забывала забирать сына из школы

Женщине дали несколько месяцев на исправление. Ребенок в этот период будет находиться в реабилитационном центре.

Жительницу Одесской области привлекли к ответственности за то, что забывала забирать сына из школы
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Фото: Информ-UA

Жительницу села Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на местное отделение полиции.

"О том, что происходит в жизни ребенка, мы узнали от директора старонекрасовской школы. Он рассказал, что мать первоклассника приходит за ним в состоянии алкогольного опьянения, а бывает - вообще забывает забрать его из школы. Тогда учителя сами отводят мальчика домой, переживая, чтобы по дороге с ребенком ничего не случилось", - рассказал начальник сектора превенции ОП Максим Шлапак.

Сотрудники полиции и службы по делам детей выехали в школу и по адресу проживания семьи. Как выяснилось, ребенок воспитывается в полной семье, но отец постоянно находится на заработках, а 29-летняя мать злоупотребляет алкоголем.

В отношении матери составили административный протокол и, предупредив о возможных последствиях такого поведения, дали несколько месяцев для исправления ситуации.

"В этот период, пока родители наводят порядок в семье и своих головах, их семилетний сын будет находиться в реабилитационном центре", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области также могут привлечь к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП родителей годовалой девочки, которые не заметили, как она ушла из дома и самостоятельно пришла в детский сад.


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