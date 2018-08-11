Правоохранители ликвидировали сеть онлайн-порностудий в Кривом Роге

Дельцы также распространяли среди "работниц" наркотические вещества.

Правоохранители ликвидировали сеть онлайн-порностудий в Кривом Роге
Фото: Архивное фото

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали сеть онлайн-порностудий в Кривом Роге Днепропетровской области.

По данным пресс-центра СБУ, местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве "моделей" злоумышленники использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек.

По предварительной информации, дельцы также распространяли среди "работниц" наркотические вещества. Отснятые материалы они публиковали на специализированных интернет-ресурсах.

На данный момент организатору и одному из активных участников организованной преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 301 ч. 5 Уголовного кодекса ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов").

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к нелегальному бизнесу.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Кривого Рога - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена - использовали свою 4-летнюю дочь для съемок порнографии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещереВ Индонезии спасли 28-летнюю женщину, которую местный шаман 15 лет держал в пещере
Трехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в ХмельницкомТрехлетний ребенок, играя, выпал из окна пятого этажа в Хмельницком
Пьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на ПодолеПьяный мужчина саблей разбил голову прохожему на Подоле
В Одесской области полицейский ударил парня, назвавшего его "мусором"
Банду "борцов с педофилами" из Кропивницкого отправили под судБанду "борцов с педофилами" из Кропивницкого отправили под суд
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фотоЗеленского сравнили с Усиком: сеть насмешило фото
В Кривом Роге под плотной охраной полиции впервые прошел Марш равенстваВ Кривом Роге под плотной охраной полиции впервые прошел Марш равенства
Три человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом РогеТри человека пострадали в результате взрыва в квартире многоэтажки в Кривом Роге
Задержан мужчина, который развращал 11-месячную дочь и выкладывал кадры в сетьЗадержан мужчина, который развращал 11-месячную дочь и выкладывал кадры в сеть
Организатора Марша равенства избили в Кривом РогеОрганизатора Марша равенства избили в Кривом Роге
В Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцуВ Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу
В Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерьюВ Кривом Роге родители снимали порно с 4-летней дочерью
В Кривом Роге в авто застрелили мужчину и на ходу выбросили телоВ Кривом Роге в авто застрелили мужчину и на ходу выбросили тело
На шахте в Кривом Роге в результате обвала погиб горнякНа шахте в Кривом Роге в результате обвала погиб горняк
В СИЗО умер главный подозреваемый в кровавом ДТП в Кривом РогеВ СИЗО умер главный подозреваемый в кровавом ДТП в Кривом Роге
Последние новости
Подгружаем последние новости