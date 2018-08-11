Правоохранители ликвидировали сеть онлайн-порностудий в Кривом Роге

Дельцы также распространяли среди "работниц" наркотические вещества.

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали сеть онлайн-порностудий в Кривом Роге Днепропетровской области.

По данным пресс-центра СБУ , местные жители наладили нелегальный бизнес по изготовлению и реализации фото- и видеоматериалов порнографического содержания. В качестве "моделей" злоумышленники использовали женщин из малообеспеченных семей и несовершеннолетних девушек.

По предварительной информации, дельцы также распространяли среди "работниц" наркотические вещества. Отснятые материалы они публиковали на специализированных интернет-ресурсах.

На данный момент организатору и одному из активных участников организованной преступной группировки объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 301 ч. 5 Уголовного кодекса ("Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов").

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления других лиц, причастных к нелегальному бизнесу.

Ранее сообщалось, что семейная пара из Кривого Рога - 29-летний мужчина и его 30-летняя жена - использовали свою 4-летнюю дочь для съемок порнографии.