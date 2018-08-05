Владимир Кличко расстался с Хайден Панеттьери
Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко и известная американская актриса Хайден Панеттьери расстались после девяти лет отношений, уверяют заокеанские источники.
Журналисты увидели актрису выходящей из ресторана в Лос-Анджелесе с новым спутником. Разрыв отношений подтвердила мать Панеттьери. Она заявила, что у бывшей спутницы Кличко в настоящее время "происходит очень много нового в жизни". "Думаю, это позитивные перемены, но на это уйдет какое-то время, чтобы говорить точно", - добавила она.
Кличко и Панеттьери познакомились в 2009 году. В мае 2011 года пара расставалась, но уже через полгода они снова возобновили отношения и объявили о помолвке. Напомним, что у них есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия.
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