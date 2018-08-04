Полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал Интерпол

Эмиль Халилов стремился стать "вором в законе".

Полиция экстрадировала гражданина Азербайджана Эмиля Халилова -доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Гулли", который длительное время находился в розыске Интерпола. Об этом в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"В Украине Халилов проживал по поддельным документам и "не терял времени", курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Халилов получил статус лица, что стремится стать "вором в законе", - написал Енин.

Фото: Eugene EninFacebook

В полиции также отметили, что 48-летний мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики.

По поддельным документам он проживал в Украине длительное время и выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве и западном регионе Украины.

"Могу сказать, что задержанный дал очень важные показания относительно преступной деятельности "воров в законе" украинского происхождения", - написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.