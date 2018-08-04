Полиция экстрадировала в Азербайджан куратора наркогруппировки, которого искал Интерпол
Эмиль Халилов стремился стать "вором в законе".
Полиция экстрадировала гражданина Азербайджана Эмиля Халилова -доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Гулли", который длительное время находился в розыске Интерпола. Об этом в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"В Украине Халилов проживал по поддельным документам и "не терял времени", курируя преступную группу, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в Европу. Недавно Халилов получил статус лица, что стремится стать "вором в законе", - написал Енин.
В полиции также отметили, что 48-летний мужчина находился несколько лет в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Азербайджанской Республики.
По поддельным документам он проживал в Украине длительное время и выполнял указания лидеров преступного мира в одесском регионе, Киеве и западном регионе Украины.
"Могу сказать, что задержанный дал очень важные показания относительно преступной деятельности "воров в законе" украинского происхождения", - написал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что на территории Украины находятся до 100 "воров в законе". По его словам, они занимаются самыми разнообразными преступлениями - от угонов автомобилей до убийств.
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04.08.2018 09:05