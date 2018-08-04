Известный американский писатель написал письмо Олегу Сенцову

Известный американский писатель Джонатан Литтелл написал письмо украинскому режиссеру, узнику Кремля Олегу Сенцову.

Текст письма опубликовано на сайте The Guardian .

Он сообщил, что не уверен, что это письмо дойдет до адресата, но хотел бы, чтобы Сенцов знал, что он не одинок в этом мире.

«Дорогой Олег Геннадьевич Сенцов, ты вероятно чувствуешь себя очень одиноким, в исправительной колонии Лабытнанги, самой северной тюрьмы в РоSSии, так далеко от Украины и от твоих родных. Я пишу тебе, не зная, дойдет ли это письмо к тебе, но я хочу, чтобы ты знал, что ты не одинок: многие люди по всему миру — таких же как ты режиссеров, писателей, журналистов, активистов и просто обычных людей, которые думают о тебе тебя, поддерживают тебя и всем сердцем желают увидеть тебя свободным», — отметил писатель.

Он рассказал, что представляет себе страх и отчаяние семьи Сенцова, которые цепляются за любую надежду.

«Идет 82 день с тех пор, как ты объявил голодовку. Ты сделал это, чтобы выразить протест не только против несправедливости своего заключения, но, и чтобы освободить также 65 своих соотечественников, которые заключении в тюрьмах РоSSии по тяжелейшим обвинениям. Этот жест, голодовка до смерти, является одним из наиболее жестких из всех форм протеста, которые любой может сделать. В твоем случае, тем более, поскольку двое твоих детей ждут тебя в Крыму (где тебя и арестовали) с бабушкой, поскольку твоя жена была вынуждена бежать из Украины. Можно только представить их страх, их страдания и отчаяние с которыми они цепляются за малейшую надежду. Однако, несмотря ни на что, твое решение начать это голодание полностью оправдано», — сообщил Литтелл.

Американский писатель и журналист напомнил о том, как Олег Сенцов оказался за решеткой роSSийской тюрьмы.

«РоSSийские власти арестовали тебя, русскоязычного украинского кинорежиссера, который живет в Крыму, после того, как ты и твои друзья протестовали против их незаконного вторжения и аннексии полуострова в марте 2014 года и отказались признать его русским. Вместе с Геннадием Афанасьевым, Алексеем Чирнием и Александром Кольченко вас обвинили по абсолютно сфабрикованным обвинениям в заговоре по террористическим актам в Крыму. Вас били и угрожали изнасилованием, чтобы получить признание, которое было использовано против вас в суде, а заместитель генерального прокурора РоSSии прямо отказался расследовать ваши утверждения о пытках. Ты также был незаконно лишен украинского гражданства роSSийскими властями, которая отказала тебе в консульской защите со стороны Украины. После пародии на судебное разбирательство, ты был приговорен к 20 годам тюрьмы», — напомнил писатель.

Он отметил, что роSSийский режим понимает только силу и именно этим объясняет поступок Сенцова.

«РоSSийский режим понимает только одно: силу и баланс сил. Это то, что ты хорошо осознал, и для меня это объясняет твой поступок начать голодать: это способ изменить баланс силы, перенести в свою пользу и, возможно, повернуть его против своих преследователей. То, что так много людей по всему миру мобилизовалось, подписывает петиции и многие политические деятели, начиная от президента Макрона из Франции, теперь открыто обсуждают тебя», — сообщил Литтелл.

Писатель акцентировал на том, что все надеются на то, что после окончания Чемпионата мира, президент РоSSии одумается и выпустит Сенцова.

«Теперь мы можем только надеяться, что Путин, греется в славе от проведения Чемпионата мира по футболу, который многие считают он просто купил, одумается, не желая запятнать этот момент твоей смертью. Ты каждый день рискуешь умереть, и ты это хорошо знаешь. Каждый день ее приближает. Несколько недель назад у тебя случился сердечный приступ, ты выкарабкался, но стал слабее, чем когда-либо. Мы можем только восхищаться твоим мужеством. Восемьдесят два дня — это длительное время для голодания. Все мы надеемся, что этот кошмар скоро закончится, и режим, который поместил тебя в тюрьму, отпустит тебя. Во время финала Чемпионата мира после многочисленных призывов к освобождению, Путин ответил: «Я подумаю об этом», — высказал надежду Литтелл.

Он поблагодарил Сенцова за его борьбу и напомнил ему, что его борьба не напрасна.

«Ты знаешь лучше меня, о чем ему нужно подумать: что ему стоить дороже, потеря лица из-за того, что он отпустит тебя, или международное осуждение в случае твоей смерти? Единственная надежда, что последнее утверждение преобладает над первым, именно поэтому каждое издание, такое как это, каждый раз публикует на эту тему: слово за словом, капля за каплей. Все, что я могу сказать тебе, поскольку мы ждем твоего решения, заключается в следующем: твоя борьба не напрасна. Все твои протесты против незаконной аннексии родины, грубого нарушения Россией международного права, против насилия, репрессий ее режима и лжи власти, пропаганды и дезинформации имеют большой смысл», — рассказал писатель.

Он отметил, что Олег Сенцов борется не только ради Украины и украинцев, а ради жителей всего мира, за их право жить без роSSийской агрессии.

«Это остается правдой далеко за пределами Полярного круга, где ты чахнешь за решеткой; далеко за пределами даже Москвы и Санкт-Петербурга, где так много наивных туристов, которые приезжают из Британии и со всего мира ради футбола и дешевого пива, неделями «тусовались» на вечеринках (праздновали), даже не зная твоего имени. Ты борешься не только ради своих друзей, для Украины и украинцев, но и ради этих незнакомых людей, за их права жить в мире, свободном от роSSийской агрессии и манипуляций. Многие из нас это четко понимают, и все, что мы можем, это напомнить, что мы находимся на твоей стороне. С уважением и по-братски, Джонатан Литтелл», — резюмировал писатель.