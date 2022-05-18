"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит

Сергей Стерненко сообщил скандальные детали из биографии покойного.

16 мая 2022 года умер Константин Иванов, который в 2014 году якобы возглавил "Правый сектор" в Одессе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Лев Иванов.

Иванова обвиняли в присвоении общественных денег, на него нападали и обливали зеленкой. Сергей Стерненко рассказал Суспільному, что Константин Иванов никогда не занимал должность главы "Правого сектора".