Минобразования опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года

На самом высоком месте - китайский язык.

Министерство образования и науки опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В топ-10 специальностей с самым высоким проходным баллом попали "стоматология", "международное право", "международные отношения", "международные экономические отношения", "журналистика", "политология", "менеджмент социокультурной деятельности", "история и археология".

Также в этом перечне ряд специализаций "филология" - китайский, шведский, японский и другие языки. На эти специальности необходимо набрать более 185 баллов.

1. Стоматология - 193,494 (МЗ) и 188,552 (МОН).

2. Международное право - 193,35.

3. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 192,066.

4. Менеджмент социокультурной деятельности (МОН) - 188,598.

5. Международные экономические отношения - 186,711.

6. Журналистика (МОН) - 186,252.

7.Политология - 186,05.

8.История и археология - 184,55.

9. Фармация, промышленная фармация (МЗ) - 184,391.

10. Культурология (МОН) - 184,288.

"В прошлом году самый большой проходной балл был на "стоматологию" - почти 197. В лидерах также были: "фармация", "политология", а также отдельные специализации "филология".

"Однако, хочу подчеркнуть, что в этом году в топ-10 специальностей вошла "журналистика", на которой был отменен творческий конкурс", - отметил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Напоминаем, 1 августа почти 59 тыс. поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) получили рекомендации к зачислению на бюджет. Чтобы получить место государственного или регионального заказа, им нужно выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа.

В июле Минобразования назвало 10 специальностей с наибольшим количеством бюджетных мест. Больше всего мест госзаказа в этом году было на специальностях "среднее образование" и "медицина".