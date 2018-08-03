Эйфелева башня снова открылась для туристов

Сотрудники прекратили забастовку.

В Париже работники Эйфелевой башни прекратили протест. Об этом сообщается в Тwitter достопримечательности.

"Забастовка завершена. Эйфелева башня будет открыта для посетителей в пятницу, 3 августа", - говорится в сообщении.

?? Vendredi 3 ao?t : la tour Eiffel est ouverte et vous accueille de 9h00 ? minuit.

?? Friday, the 3rd of August, the Eiffel Tower is open and welcomes you from 9:00 am to midnight. pic.twitter.com/JlWuvvgWxd — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 3 серпня 2018 р.

Отмечается, что башню можно посещать с 9 утра по местному времени.

Напомним, ранее на этой неделе Эйфелеву башню временно закрыли для посетителей из-за забастовки ее работников. Сотрудники башки выступили против новых правил, которые подразумевают разные подъемники для тех, кто купил билет заранее и тех, кто покупает билеты непосредственно перед башней.

Новые правила привели к созданию огромных очередей: люди, пришедшие без билета, могут простоять в очереди до трех часов.

Чем завершились переговоры, представители башни не уточнили.