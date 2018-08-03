Эйфелева башня снова открылась для туристов

Сотрудники прекратили забастовку.

Эйфелева башня снова открылась для туристов

В Париже работники Эйфелевой башни прекратили протест. Об этом сообщается в Тwitter достопримечательности.

"Забастовка завершена. Эйфелева башня будет открыта для посетителей в пятницу, 3 августа", - говорится в сообщении.

?? Vendredi 3 ao?t : la tour Eiffel est ouverte et vous accueille de 9h00 ? minuit.
?? Friday, the 3rd of August, the Eiffel Tower is open and welcomes you from 9:00 am to midnight. pic.twitter.com/JlWuvvgWxd

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 3 серпня 2018 р.

Отмечается, что башню можно посещать с 9 утра по местному времени.

Напомним, ранее на этой неделе Эйфелеву башню временно закрыли для посетителей из-за забастовки ее работников. Сотрудники башки выступили против новых правил, которые подразумевают разные подъемники для тех, кто купил билет заранее и тех, кто покупает билеты непосредственно перед башней.

Новые правила привели к созданию огромных очередей: люди, пришедшие без билета, могут простоять в очереди до трех часов.

Чем завершились переговоры, представители башни не уточнили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировокПолиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших в Украине наркогруппировок
Рой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончалсяРой шершней напал на двух мужчин в Днепре, один из них скончался
Киевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дняКиевлян предупреждают о смоге в ближайшие четыре дня
На Осокорках в Киеве произошла драка на стройплощадкеНа Осокорках в Киеве произошла драка на стройплощадке
Украинская певица рассказала, как погуляла с роSSийскими звездамиУкраинская певица рассказала, как погуляла с роSSийскими звездами
Блок рекламы


Похожие новости
Киев снова подтопило из-за сильного ливняКиев снова подтопило из-за сильного ливня
Возле Мариуполя во время полевых работ снова подорвался тракторВозле Мариуполя во время полевых работ снова подорвался трактор
В одесской гостинице найдены мертвыми двое туристов из ЭстонииВ одесской гостинице найдены мертвыми двое туристов из Эстонии
В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"
Группа украинских туристов застряла на испанском острове МальоркаГруппа украинских туристов застряла на испанском острове Мальорка
Из Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов, - ОмелянИз Туниса до сих пор не могут вылететь около 800 украинских туристов, - Омелян
В Киев вернулась часть застрявших в Тунисе украинских туристовВ Киев вернулась часть застрявших в Тунисе украинских туристов
Несколько сотен украинских туристов застряли в тунисском аэропортуНесколько сотен украинских туристов застряли в тунисском аэропорту
Спасатели призвали туристов в ближайшие дни воздержаться от выхода на высокогорье КарпатСпасатели призвали туристов в ближайшие дни воздержаться от выхода на высокогорье Карпат
В Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшимиВ Киеве снова горел старый дом на Хмельницкого, где два с половиной года назад произошел обвал с погибшими
Последние новости
Подгружаем последние новости