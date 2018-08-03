Минюст: пары, которые поженились за сутки, разводятся реже

Из 38 444 таких пар расстались лишь 615.

Минюст: пары, которые поженились за сутки, разводятся реже

Пары, которые поженились, воспользовавшись услугой "Брак в сутки", разводятся реже, чем те, которые женились привычным способом и перед браком имели месяц на размышления.

Об этом заявила замминистра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова.

"Недавно мы отмечали два года с момента введения услуги «Брак за сутки». Было много вопросов о количестве разводов таких пар. Мы специально собрали статистику за период функционирования услуги (с июля 2016 по июль 2018 года) и оказалось, что процент среди пар, которые поженились стандартным способом составляет 1,9%, а среди тех, кто женился в сутки - 1,6%" - рассказала Сукманова.

По ее словам, из 38 444 пар, которые поженились за сутки развелись только 615.

"Думаю эти показатели - лучший ответ скептикам,критиковавшим Минюст за внедрение такой услуги, аргументируя тем, что быстрые браки будут так же быстро и распадаться", - отметила Сукманова.

Она подчеркнула, что современное государство должно давать человеку право выбора - как пройти ту или иную процедуру.

"Если кто-то уже определился со своей половинкой и хочет жениться, зачем заставлять такую пару ждать месяц? С другой стороны, те, кто никуда не спешит и хотят еще подумать, также могут это сделать, воспользовавшись стандартной процедурой бракосочетания", - отметила замминистра.

За два года услугой "Брак за сутки" воспользовались 38 тыс. 444 пары. Больше всего поженились в Киеве (почти 7 тыс. браков), Одессе (почти 6 тыс. браков), Мариуполе (более 2,6 тыс.), Львове (2,5 тыс.), Северодонецке (более 2 тыс.), Харькове (1,8 тыс.), Черновцах (1,2 тыс. браков).

Напомним, заключить брак за сутки можно в городах и селах по всей Украине. Стоимость оформления колеблется от 150 грн в городах вблизи зоны АТО и до 6 тыс. гривен в других городах.


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