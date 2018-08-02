В Киеве бойцовская собака истерзала хозяина во время прогулки

В Киеве четырехлетний стаффордширский терьер набросился на собственного хозяина во время прогулки.

Об этом передают Чрезвычайные новости.

Мужчина бежал от животного, оставляя после себя кровь на асфальте.

А когда спрятался в лифте, жестокий зверь по прозвищу Буля несколько часов не подпускал к раненому врачей.

Соседи указывают, что когда-то пес должен был озвереть, потому что хозяин объявил его вегетарианцем и кормил овощами.

Как мы сообщали ранее, в Киеве вандалы на станции разрисовали и забросали камнями электричку.