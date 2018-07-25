Полиция сообщила об инсценировке убийства бизнесмена в Ровно 17 июля
Организатор преступления успел покинуть страну, исполнители задержаны.
Полиция Ровенской области заявила о предотвращении заказного убийства бизнесмена в Ровно 17 июля.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Отмечается, что для того, чтобы раскрыть преступление, убийство было инсценировано.
"По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находится два человека, которые готовятся к совершению преступления. К моменту задержания нам не было известно, кого именно они хотят убить", - рассказал исполняющий обязанности начальника ГУНП области Сергей Волков.
Утром 17 июля правоохранители задержали двух киевлян 47 и 49-ти лет, ранее судимых за убийства. В автомобиле "Opel", на котором они передвигались, обнаружили гранату и пистолет с глушителем. Целью преступников должен был стать 42-летний ранее судимый местный бизнесмен.
"Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является весомой информации для наших сотрудников", - отметил Волков.
Полицейские также установили, что на счету организованной группы - поджог информационного агентства журналистских расследований "Четвертая власть".
Полицейские выяснили, что организатором преступления был местный криминальный авторитет, который покинул пределы Украины 13 июля.
"После установления его места нахождения и доведение в суде его вины он будет нести уголовную ответственность", - заявил заместитель прокурора Ровенской области Остап Сидор.
Также во время обыска у одного из подозреваемых было изъято самодельное взрывное предмет, запал к гранате, пистолет и патроны. У другого - в доме в Киеве - обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны.
Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству. Ровенский городской суд отправил их под стражу без права внесения залога.
Напомним, 17 июля полиция Ровно сообщила об убийстве местного бизнесмена, который занимался добычей янтаря.
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