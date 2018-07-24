Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 74

Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести

По меньшей мере 74 человека погибли из-за лесных пожаров близ столицы Греции Афин, сообщает Радио Свобода.

"Греция переживает ужасную трагедию", - заявил премьер-министр страны Ципрас, объявляя трехдневный национальный траур.

По данным Protothema, еще около 100 человек считаются пропавшими без вести. Также сообщается, что среди пострадавших от пожаров 164 взрослых, из них 71 человек остается в больницах. Также в результате стихийного бедствия пострадали 23 детей, 12 из них находятся в больницах.

Днем 24 июля ВВС сообщало о 60 погибших.

Большое количество людей погибло из-за того, что оказались заблокированными в собственных домах и автомобилях.

Европейская комиссия сообщила о том, что в связи с масштабным распространением огня Кипр, Испания и Болгария уже предложила немедленно помочь в частности предоставить самолеты, пожарных, медиков и транспорт.

Following the devastating fires in Greece, Cyprus, Spain and Bulgaria have made immediate offers of concrete assistance through our #EUCivPro Mechanism: planes, firefighters, medics and vehicles ? https://t.co/ahzWdf3xFd pic.twitter.com/INLV6Dy4TP — European Commission ?? (@EU_Commission) 24 июля 2018 г.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в связи с пожарами.

По предварительной информации, среди пострадавших в результате лесных пожаров в Греции граждан Украины нет.

К украинскому консулу в Греции обратились восемь украинцев с просьбой помочь им переехать из города Кинета в Афины из-за лесных пожаров.