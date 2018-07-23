В Торонто мужчина ранил из пистолета 14 человек и застрелился
Одна из пострадавших скончалась.
В канадском Торонто мужчина открыл стрельбу из пистолета и ранил 14 человек.
Об этом сообщила местная полиция в Twitter.
Одна из пострадавших от полученных ранений скончалась.
"14 жертв получили ранения из пистолета. Одна взрослая женщина умерла. Одна молодая девушка в критическом состоянии. Подозреваемый мертв (не включен в 14 жертв)", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, среди пострадавших - девочка 7-8 лет.
Сообщение о стрельбе в районе Гриктаун появились около 22:00 воскресенья по местному времени. По словам свидетелей, они слышали около 20 выстрелов.
Super raw & clear Video of— Stilez (@stilez)
#Toronto #Danforthshooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX 23 июля 2018 г.
Издание Global News со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемый открыл огонь в сторону полицейских, а затем выстрелил в себя.
Напомним, в апреле в Торонто водитель фургона сбил около десяти пешеходов и сбежал.
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