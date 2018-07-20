Полиция поймала последнего заключенного, сбежавшего из одесской колонии

Беглец сутки прятался в кемпинге на трассе "Одесса - Киев".

Полиция поймала последнего заключенного, сбежавшего из одесской колонии
Фото: facebook.com / Дмитро Головін

Усатовское отделение полиции и Патрульная полиция Одесской области задержали последнего, третьего участника побега из одесской колонии.

Об этом сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин в фейсбуке.

Его советник Руслан Форостяк в свою очередь написал, что заключенный в течение суток прятался вблизи одного из кемпингов на трассе "Одесса - Киев".

Напомним, 17 июдя из колонии общего режима №51 в Одессе сбежали трое заключенных. Они проломили стену в овощехранилище и выскочили на улицу. Двое из них были осуждены за кражи, третий по 153-й статье Уголовного кодекса (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

В тот же день двоих беглецов поймали.


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