Певец Винник теперь будет работать у Поплавского

Украинский певец Олег Винник будет работать на новой для себя ниве — преподавательской.

Так, он стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.

«Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры», — поделился новостью Поплавский и опубликовал несколько фото с певцом.