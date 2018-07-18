Певец Винник теперь будет работать у Поплавского

Украинский певец Олег Винник будет работать на новой для себя ниве — преподавательской.

Так, он стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.

«Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры», — поделился новостью Поплавский и опубликовал несколько фото с певцом.

Источник: УНИАН


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