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2018-07-18
Певец Винник теперь будет работать у Поплавского
Украинский певец Олег Винник будет работать на новой для себя ниве — преподавательской.
Так, он стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.
«Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры», — поделился новостью Поплавский и опубликовал несколько фото с певцом.
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