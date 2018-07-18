Лагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрыли

Учреждение закрыли из-за антисанитарии.

Лагерь в Донецкой области, в котором отравились более 90 человек, закрыли
Фото: Прокуратура Донецкой области

Детское учреждение оздоровления и отдыха "Ястребок" (филиал "Орленок") в Лиманском районе Донецкой области, в котором произошло массовое пищевое отравление детей, закрыли с 18 июля.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"По инициативе Главного управления Госпродпотребслужбы в Донецкой области принято решение о закрытии лагеря и прекращении какой-либо деятельности по приему детей на оздоровление и отдых с 18.07.2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в летнем лагере "Ястребок" был госпитализирован 91 пострадавший, из них 76 детей и 15 взрослых, с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит".

По состоянию на 18 июля продолжается санитарно-эпидемическое расследование.

В результате проверки пищеблока был выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. Так, 16-17 июля к пищеблоку был допущен работник с признаками дисфункции кишечника, для питания детей использовались не включенные в согласованное Госпотребслужбой меню блюда, отсутствовал журнал скоропортящихся продуктов. Также отсутствовали стикеры на продуктах, не соблюдалось товарное соседство.

Подчеркивается, что работники кухни не проходили медосмотр в установленном порядке и не соблюдались требования гигиены.

Славянская местная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Дети почувствовали ухудшение здоровья после ужина в понедельник, 16 июля. Сначала в больницу попали 33 ребенка, в течение суток количество больных удвоилось. Донецкая военно-гражданская администрация прекратила работу лагеря до выяснения всех обстоятельств.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным министерствам и ведомствам принять меры по факту массового отравления детей и проверить другие детские заведения Украины.

Согласно заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, Госпродпотребслужба участит проверки детских лагерей после инцидента с массовым отравлением.


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