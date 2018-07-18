Проходной балл ВНО в медицинские вузы достиг 150, - Минздрав

Это рекордный показатель за все время вступительных кампаний.

Поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" смогут только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам внешнего независимого оценивания по конкурсным предметам - биологии, химии или математики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Порог в 150 баллов по конкурсным предметам для медицинских специальностей установлен впервые. Это обязательное требование для всех абитуриентов, вне зависимости от формы обучения, формы оплаты или формы собственности вуза.

"Цель такого нововведения - отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. Ведь до сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным. Например, из более 8000 абитуриентов, которые были зачислены на медицинские специальности в 2017 году, 41% набрали менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 19% - по двум предметам и 7% - из трех. Еще хуже статистика по отдельным специальностям. Так, более половины будущих педиатров имели менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 20% - по двум предметам и 6% - из трех", - сказано в заявлении Минздрава.

Напомним, в этом году по специальности "Медицина" предусмотрено 4507 бюджетных мест. Они не закреплены за конкретными вузами, а будут распределяться по "широкому конкурсу" - больше бюджетных мест получат те вузы, куда подадут документы больше абитуриентов.

Напомним, вступительная кампания началась 12 июля и продлится до 26 июля. Абитуриенты, сдавшие внешнее оценивание, подают заявления в вузы через единую систему индивидуальных электронных кабинетов, где загружена вся информация о результатах