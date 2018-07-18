Проходной балл ВНО в медицинские вузы достиг 150, - Минздрав

Это рекордный показатель за все время вступительных кампаний.

Проходной балл ВНО в медицинские вузы достиг 150, - Минздрав
Фото: Макс Левин

Поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" смогут только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам внешнего независимого оценивания по конкурсным предметам - биологии, химии или математики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Порог в 150 баллов по конкурсным предметам для медицинских специальностей установлен впервые. Это обязательное требование для всех абитуриентов, вне зависимости от формы обучения, формы оплаты или формы собственности вуза.

"Цель такого нововведения - отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. Ведь до сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным. Например, из более 8000 абитуриентов, которые были зачислены на медицинские специальности в 2017 году, 41% набрали менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 19% - по двум предметам и 7% - из трех. Еще хуже статистика по отдельным специальностям. Так, более половины будущих педиатров имели менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 20% - по двум предметам и 6% - из трех", - сказано в заявлении Минздрава.

Напомним, в этом году по специальности "Медицина" предусмотрено 4507 бюджетных мест. Они не закреплены за конкретными вузами, а будут распределяться по "широкому конкурсу" - больше бюджетных мест получат те вузы, куда подадут документы больше абитуриентов.

Напомним, вступительная кампания началась 12 июля и продлится до 26 июля. Абитуриенты, сдавшие внешнее оценивание, подают заявления в вузы через единую систему индивидуальных электронных кабинетов, где загружена вся информация о результатах


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории ГидрометцентраВзрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
Двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного экспериментаДвое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента
Блок рекламы


Похожие новости
Количество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человекКоличество отравившихся в летнем лагере Донецкой области достигло 84 человек
Количество отравившихся во львовском фаст-фуде достигло 25 человекКоличество отравившихся во львовском фаст-фуде достигло 25 человек
Минздрав сообщил о болезни, от которой страдают более 2 миллионов украинцевМинздрав сообщил о болезни, от которой страдают более 2 миллионов украинцев
Заболеваемость корью в Украине уменьшилась, - МинздравЗаболеваемость корью в Украине уменьшилась, - Минздрав
222 выпускника набрали на внешнем тестировании по 200 баллов222 выпускника набрали на внешнем тестировании по 200 баллов
Количество пострадавших от землетрясения в Японии достигло 350 человекКоличество пострадавших от землетрясения в Японии достигло 350 человек
Минздрав составил карту не рекомендованных для купания местМинздрав составил карту не рекомендованных для купания мест
Из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу в ХарьковеИз-за распыления газового баллончика эвакуировали школу в Харькове
Количество больных корью детей в селе на Закарпатье достигло 75Количество больных корью детей в селе на Закарпатье достигло 75
Минздрав сообщил о росте заболеваемости корьюМинздрав сообщил о росте заболеваемости корью
Последние новости
Подгружаем последние новости