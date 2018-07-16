Количество отравившихся во львовском фаст-фуде достигло 25 человек
В больнице находятся 23 человека, еще двое лечатся амбулаторно.
В результате массового отравления в фаст-фуде в центре Львова к медикам обратились 25 человек. Как сообщили в пресс-службе Львовской обладминистрации, по состоянию на 20:30 15 июля по помощью к медикам обратились 25 человек, среди которых - один несовершеннолетний.
Пострадавший подросток и еще один человек находятся на амбулаторном лечении, других пострадавших госпитализировали.Об отравлении стало известно в пятницу, 13 июля. Первые 9 пострадавших сообщили, что питались в кафе "Томаш Кебаб", их госпитализировали с диагнозом "кишечная инфекция" и "острое пищевое отравление".
Львовская милиция возбудила уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.
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