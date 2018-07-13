В Балаклее 18-летний парень погиб от удара током, взобравшись на вагон грузового поезда
Погибший пытался проверить, "выдержит ли его линия электропередачи".
В городе Балаклея Харьковской области в результате касания линии электропередачи на железнодорожных путях погиб 18-летний парень - житель села Вербовка.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Как выяснилось, около 22:00 молодой человек возвращался домой вместе с приятелем, увидел грузовые вагоны и решил залезть на один из них, чтобы проверить, выдержит ли его линия электропередачи.
"Прикоснувшись к проводу, парень получил удар электрическим током и упал на землю. Разряд тока оказался смертельным, и он умер на месте", - говорится в сообщении.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".
Напомним, ранее в Барышевке подросток погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту.
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13.07.2018 10:49