В Турции избили украинского туриста: личность нападавшего россиянина установили

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В турецком городе Аланья мужчина избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому. Личность нападавшего установлена.

Более того, турецкий суд запретил подозреваемому в избиении украинца покидать территорию страны. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

«Личность подозреваемого установлена, суд Анталии принял решение о запрете подозреваемому покидать территорию страны и уплатить определенную судом сумму», — сообщил он.

Отметим, ранее сообщалось, что 7 июля в турецком городе Аланья гражданин РФ якобы избил 57-летнего украинца, который в результате полученных травм впал в кому.

«Посольство Украины в Турции постоянно поддерживает контакт с женой пострадавшего, туроператором, страховой компанией и руководством больницы. Мы обратились в компетентные органы Турции о предоставлении документов по делу. Также провели переговоры со страховой компанией потерпевшего по поиску альтернативных путей решения проблемы покрытия расходов на лечение и возможной транспортировки», — отметил Кирилич.

Впрочем, по его словам, посольство не нашло поддержки по этому вопросу.

«МИД обратился к работодателю пострадавшего — «Запорожской путевой машинной станции» Приднепровского филиала ПАО «Укрзализныця» и страховой компании по месту работы пострадавшего для урегулирования ситуации по защите прав гражданина Украины», — сообщил начальник управления консульского обеспечения.


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