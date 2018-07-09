Кристина Соловий отменила концерт в Украине из-за политики
Певица Кристина Соловий отменила концерт в городе Змиев, на Харьковщине, который должен был состояться вчера, 7 июля.
Она должна была выступать на местном празднике. О причинах отмены концерта Соловей рассказала на своей странице в Facebook, пишет
«Я не выступаю в поддержку политиков и политических партий. Организаторы нарушили условие контракта, использовав мое имя без моего согласия для рекламы, еще и политической», — написала певица.
В комментариях Соловей добавила афишу мероприятия, на которой было указано, что концерт стал возможным при поддержке народного депутата Украины Евгения Мураева, и депутата Харьковского областного совета Валерии Мураевой.
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09.07.2018 11:35