Кристина Соловий отменила концерт в Украине из-за политики

Певица Кристина Соловий отменила концерт в городе Змиев, на Харьковщине, который должен был состояться вчера, 7 июля.

Она должна была выступать на местном празднике. О причинах отмены концерта Соловей рассказала на своей странице в Facebook, пишет Газета.юа

«Я не выступаю в поддержку политиков и политических партий. Организаторы нарушили условие контракта, использовав мое имя без моего согласия для рекламы, еще и политической», — написала певица.

В комментариях Соловей добавила афишу мероприятия, на которой было указано, что концерт стал возможным при поддержке народного депутата Украины Евгения Мураева, и депутата Харьковского областного совета Валерии Мураевой.