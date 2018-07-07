В Таиланде для доступа к подросткам, которые застряли в пещере, пробурили более сотни шахт

По ним группу попытаются поднять на поверхность.

Участники операции по спасению юных футболистов и их тренера из пещеры в Таиланде пробурили свыше сотни шахт глубиной более 400 метров для доступа к заблокированным под землей. Об этом руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттанакорн сообщил в субботу, 7 июля, пишет DW.

По его словам, при помощи скважин пока не удалось установить местоположение пещеры, в которой находится группа подростков. Дети слишком слабы для подводного плавания, поэтому их могут попытаться поднять на поверхность через шахты, отмечает агентство AFP.

Между тем, подростки с помощью военных ВМС Таиланда передали своим родным записки с просьбами не волноваться.

Напомним, 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись 23 июня в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Специалисты обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, как предполагается, находилась изначально. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов.

6 июля об отправке ряда инженеров в Таиланд для спасения детей заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

До 1 июля в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски, 2 июля специалисты частично откачали воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.

В операции по спасению детей, найденных в тайской пещере, участвовал дайвер из Украины. Один из дайверов погиб. Ему не хватило кислорода в своем снаряжении.