В Таиланде для доступа к подросткам, которые застряли в пещере, пробурили более сотни шахт
По ним группу попытаются поднять на поверхность.
Участники операции по спасению юных футболистов и их тренера из пещеры в Таиланде пробурили свыше сотни шахт глубиной более 400 метров для доступа к заблокированным под землей. Об этом руководитель спасательной операции Наронгсак Осоттанакорн сообщил в субботу, 7 июля, пишет DW.
По его словам, при помощи скважин пока не удалось установить местоположение пещеры, в которой находится группа подростков. Дети слишком слабы для подводного плавания, поэтому их могут попытаться поднять на поверхность через шахты, отмечает агентство AFP.
Между тем, подростки с помощью военных ВМС Таиланда передали своим родным записки с просьбами не волноваться.
Напомним, 12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись 23 июня в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Специалисты обнаружили группу в 300-400 метрах от того места, где она, как предполагается, находилась изначально. К поисковым работам была привлечена международная команда спелеологов.
6 июля об отправке ряда инженеров в Таиланд для спасения детей заявил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.
До 1 июля в регионе практически без перерыва продолжались муссонные дожди, что существенно осложняло поиски, 2 июля специалисты частично откачали воду из пещеры. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров.
В операции по спасению детей, найденных в тайской пещере, участвовал дайвер из Украины. Один из дайверов погиб. Ему не хватило кислорода в своем снаряжении.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
07.07.2018 14:36
07.07.2018 14:37