На киевском вокзале мужчина ранил журналистку из травматического оружия

Полиция задержала стрелка.

Вечером 6 июля в Киеве , возле железнодорожного вокзала, мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич.

Об этом сообщил муж журналистки Тарас Семенюк, передает Громадське.

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срекошетила и попала ей в живот", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было никакого конфликта.

"Возможно, он хотел напугать собеседников, может, хотел похвастаться", - отметил Семенюк.

Он добавил, что Евгения сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали. Им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил муж журналистки.

"После вечернего инцидента на вокзале я жива и практически здорова. Слава Богу, все обошлось большим синяком на животе и сильным стрессом. Главное, не пострадал сын", - написала Евгения Мотрич в фейсбуке.

Напомним, в конце июня помощник нардепа Юлия Мамчура устроил стрельбу по детям на стадионе в Вишневом.