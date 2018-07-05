Во Франции умер режиссер-документалист Клод Лазман

Одна из самых известных его работ - 9-часовый фильм о Холокосте "Шоа".

Известный французский режиссер-документалист Клод Лазман, известный в частности кинокартинами о Холокосте, умер 5 июля на 92 году жизни. Об этом сообщает Le Monde.

Точная причина смерти режиссера пока не установлена, известно лишь, что последние несколько дней он плохо себя чувствовал.

Клод Лазман, кроме режиссерского призвания, был писателем, журналистом и философом, известным прежде всего по своей документальной работой «Шоа» - девятичасовым документальным фильмом о Холокосте, который не содержит никаких архивных материалов или кинохроники, а только интервью свидетелей трагедии.

Другие известные фильмы Лазмана: «Почему Израиль», «Собибор, 14 октября 1943, 16 часов», «Цахал» и «Напалм».