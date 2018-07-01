Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области

Лодка с туристами и инструктором перевернулся.

Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
Архивное фото
Фото: Знайдено в Україні

Во время сплава по реке Черемош перевернулась лодка с группой туристов и инструктором. В результате погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Инцидент произошел возле с. Красник Верховинского района.

"Вчера в 15:00 в оперативно-координационный центр ГосЧС в области поступило сообщение о том, что во время рафтинга перевернулась лодка с группой туристов и инструктором", – говорится в сообщении.

В результате погиб человек 1992 года рождения – предварительно, житель Черкасской области. Местное население извлекло его из воды до прибытия спасателей.

На место инцидента направили четырех спасателей и одну единицу техники.

Напомним, четыре туриста погибли в Грузии во время сплава по реке.


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