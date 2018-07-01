Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
Лодка с туристами и инструктором перевернулся.
Во время сплава по реке Черемош перевернулась лодка с группой туристов и инструктором. В результате погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области, пишет УНН.
Инцидент произошел возле с. Красник Верховинского района.
"Вчера в 15:00 в оперативно-координационный центр ГосЧС в области поступило сообщение о том, что во время рафтинга перевернулась лодка с группой туристов и инструктором", – говорится в сообщении.
В результате погиб человек 1992 года рождения – предварительно, житель Черкасской области. Местное население извлекло его из воды до прибытия спасателей.
На место инцидента направили четырех спасателей и одну единицу техники.
Напомним, четыре туриста погибли в Грузии во время сплава по реке.
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01.07.2018 15:12