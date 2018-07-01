Двух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской области
Вчера мужчине удалось сбежать от похитителей и позвонить в полицию.
Ночью житомирские правоохранители задержали в Киевской области двух человек, которых подозревают в похищении и незаконном удержании с вымогательством бизнесмена из Житомира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.
Среди задержанных был и непосредственный организатор похищения и вымогательства.
"На момент задержания подозреваемые находились в гостинице. Сейчас они доставлены в Житомир, где проводятся необходимые следственные действия. Также следователи устанавливают местонахождение других участников происшествия", - сообщил Печененко.
Напомним, что 30 июня в полицию Житомира обратился 32-летний местный житель.
Бизнесмен рассказал, что несколько дней назад в квартиру в Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр Киевской области, а потом в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.
Чтобы разыскать преступников правоохранители вводили в действие план "Сирена" .
Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Такие действия, сопряженные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.07.2018 12:38