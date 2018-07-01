Организатора Марша равенства избили в Кривом Роге

Пострадавший находится в больнице.

В субботу вечером в Кривом Роге неизвестные совершили нападение на председателя оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко. Об этом пишет УП со ссылкой на Гей-Альянс Украины.

“Нападение произошло около 18:30 возле главного корпуса Криворожского педагогического университета. Более десяти молодых людей напали и избили Золотченко, когда он с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета фестиваля, в рамках которого планируется проведение Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества”, - говорится в сообщении.

“Свидетели избиения сразу же позвонили в полицию и сообщили о преступлении. Однако уже через несколько минут они получили звонок от мужчины, который представился сотрудником райотдела, и сообщил, что никто выезжать на место преступления не собирается, и опрашивать свидетелей будут только непосредственно в райотделе", - рассказали в Гей-Альянсе.

Как сообщили в Альянсе, это уже второе нападение на Золотченко за этот год. Уголовное производство по факту его избиения в январе было закрыто из-за "отсутствия подозреваемых".

Сейчас пострадавший находится в больнице. В полиции инцидент пока не комментировали.

Между тем после нападения народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook написал: "Негодяи-извращенцы никак не успокоятся и готовят свой гей-парад в городе Кривой Рог. Общество против, а они готовят. Надеюсь, суровые криворожские шахтеры наваляет этим Соросовским шестеркам по самое не могу".