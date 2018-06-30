На острове под Запорожьем сильный ветер повалил на женщину дерево

Она получила сильные ранения.

На острове под Запорожьем сильный ветер повалил на женщину дерево
Фото: zp.dsns.gov.ua

В пятницу, 29 июня, на Ивановских островах в Запорожской области возле города Энергодар порывы сильного ветра повалили дерево на женщину. Она получила сильные ранения. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Сообщение спасателям поступило в 19:45.

"Местная семья решила отдохнуть на природе и отправилась на Ивановский остров, но через некоторое время начала стремительно меняться погода. Порывы сильного ветра повалили дерево на женщину, которая получила сильные ранения, и поэтому самостоятельно добраться до берега они не могли", - говорится в сообщении.

С помощью моторной лодки спасатели добрались до острова и с помощью спасательной веревки и бензопилы освободили верхнюю конечность женщины. Спасенных 38-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь переправили к пляжу "Солнечный", где передали их медикам кареты скорой помощи.

Напомним, на Прикарпатье из-за непогоды подтоплены более 200 жилых домов.


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