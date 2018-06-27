Под Харьковом обнаружили тело активиста, пропавшего более недели назад

Гамзат Гаджиев уехал из дома 18 июня и на связь больше не выходил.

Пропавшего неделю назад активиста Гамзата Гаджиева нашли мертвым в лесу под Харьковом. Об этом информирует местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"26 июня в лесу районе села Циркуны полиция обнаружила обнаженное тело бывшего атамана Слободского казачьего округа. Как сообщают правоохранители, рядом с мужчиной был его автомобиль Land Rover с документами и 170 гривнами. По предварительной информации полиции, смерть Гаджиева не была насильственной. Тело погибшего передали на экспертизу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-атаман казаков пропал на прошлой неделе. Его сожительница сообщила, что 58-летний активист "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" уехал из дома 18 июня в 10:00 и на связь больше не выходил. Кроме того, мужчина имел при себе $50 тысяч.

В полиции Харьковской области заявили, что сообщение от граждан об обнаружении тела поступило в 15:30. Они рассказали, что нашли тело в автомобиле, который стоял в лесополосе.

В сообщении сказано, что причины смерти установит судмедэкспертиза. Досудовое расследование проводится

по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.