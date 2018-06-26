В Американскую киноакадемию приняли еще 928 человек

49% новых киноакадемиков - женщины.

В Американскую киноакадемию приняли еще 928 человек
Фото: oscar.go.com

Американская киноакадемия пополнила свои ряды 928 кинематографистами.

Как сообщается на сайте киноакадемии, новые ее члены - из 59 стран мира.

В киноакадемию приняли режиссеров, актеров и актрис, сценаристов, операторов, художников-постановщиков, специалистов по пиару, документалистов, продюсеров, монтажеров и художников по гриму и костюмам.

Самому младшему из новых академиков - 14 лет. Это актриса Куиванжане Уоллис, которую номинировали за лучшую женскую роль в фильме "Звери дикого Юга". Самому старшему - 86.

49% из новоприбывших - женщины. В целом процент женщин в составе Киноакадемии увеличился до 31%.

Среди новых членов - 17 лауреатов "Оскара" и 92 номинантов.

Так, в Американскую киноакадемию взяли актеров Кристин Барански, Софию Бутеллу, Эбигейл Бреслин, Тимоте Шаламе, Эмилию Кларк, Росси де Пальму, Даниэля Калуйя, Кармен Мауру; режиссеров Мишеля Гондри, Шона Бейкера, Луку Гуаданино, Белу Тарра, Ли Чан Дона; документалистов Евгения Афинеевского Фераса Файяда и других.

Напомним, в прошлом году из Киноакадемии исключили Харви Вайнштейна, а в этом - Романа Полански и Билла Косби.

91-я церемония награждения "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года.


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