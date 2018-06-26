В Киеве пьяный мужчина ранил ножом посетителя супермаркета
Нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы.
В Киеве полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на посетителя супермаркета в Днепровском районе столицы.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Отмечается, что сначала злоумышленник, будучи навеселе, приставал к прохожим, а когда один из мужчин сделал ему замечание, набросился на него с угрозами и ранил ножом в живот.
Инцидент произошел около полуночи возле супермаркета на проспекте Тычины.
Правоохранители опросили свидетелей и узнали о некоторых обстоятельствах происшествия. Также очевидцы предоставили приметы, с помощью которых полицейские установили личность нападавшего и его местонахождение.
"Это - 43-летний житель столицы, которой находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому на месте предоставить объяснение своему поступку не смог. Однако, мы выяснили, что он живет в хостеле на Позняках, где в течение дня употреблял спиртное. Со временем он оказался в другом районе. На выходе из супермаркета, где еще покупал алкогольные напитки, стал приставать к прохожим. Однако, рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, в ответ на что получил удар ножом в живот", - сообщил начальник Днепровского отделения полиции Александр Кузьмин.
Открыто уголовное производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее полицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетов.
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Общество
26.06.2018 10:38