В Киеве пьяный мужчина ранил ножом посетителя супермаркета

Нападавшему грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве пьяный мужчина ранил ножом посетителя супермаркета
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на посетителя супермаркета в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что сначала злоумышленник, будучи навеселе, приставал к прохожим, а когда один из мужчин сделал ему замечание, набросился на него с угрозами и ранил ножом в живот.

Инцидент произошел около полуночи возле супермаркета на проспекте Тычины.

Правоохранители опросили свидетелей и узнали о некоторых обстоятельствах происшествия. Также очевидцы предоставили приметы, с помощью которых полицейские установили личность нападавшего и его местонахождение.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Это - 43-летний житель столицы, которой находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому на месте предоставить объяснение своему поступку не смог. Однако, мы выяснили, что он живет в хостеле на Позняках, где в течение дня употреблял спиртное. Со временем он оказался в другом районе. На выходе из супермаркета, где еще покупал алкогольные напитки, стал приставать к прохожим. Однако, рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, в ответ на что получил удар ножом в живот", - сообщил начальник Днепровского отделения полиции Александр Кузьмин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее полицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетов.


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