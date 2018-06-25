Полиция задержала 40-летнего жителя Сум, "заминировавшего" ж/д вокзал в Киеве
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские Киева задержали мужчину, который "заминировал" железнодорожный вокзал.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Правоохранителям поступило сообщение о том, что территория вокзала в Соломенском районе столицы заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.
В ходе осмотра здания и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было.
Полицейским удалось задержать "минера", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 40-летний житель города Сумы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). "Минеру" грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее, в мае, СБУ разоблачила четверых "телефонных террористов".
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