Полиция задержала 40-летнего жителя Сум, "заминировавшего" ж/д вокзал в Киеве

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция задержала 40-летнего жителя Сум, "заминировавшего" ж/д вокзал в Киеве
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

Полицейские Киева задержали мужчину, который "заминировал" железнодорожный вокзал.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что территория вокзала в Соломенском районе столицы заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники и спасатели.

В ходе осмотра здания и прилегающей территории опасных предметов обнаружено не было.

Полицейским удалось задержать "минера", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Им оказался 40-летний житель города Сумы.

Фото: npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). "Минеру" грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее, в мае, СБУ разоблачила четверых "телефонных террористов".


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