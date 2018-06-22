С 1 июля врачи будут принимать всех пациентов - кто подписал декларацию и кто еще нет

Также все медучреждения продолжат получать бюджетное финансирование.

С 1 июля врачи будут принимать всех пациентов - кто подписал декларацию и кто еще нет
Фото: Flytothesky.ru

Украинцы смогут получать медицинскую помощь в любом медучреждении, независимо от того, подписали они декларацию с врачом, еще продолжают его искать.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Также, независимо от того, заключила больница договор с Нацслужбой здоровья или только готовится это сделать, все медучреждения продолжат получать бюджетное финансирование.

К концу года медучреждения, которые заключили соглашения с НСЗУ, будут получать средства по двум механизмами. По базовому тарифу - 370 гривен на человека в год с применением возрастных коэффициентов - по пациентам, которые подписали декларации. Дополнительно учреждения будут получать по 240 гривен за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписали декларацию.

Медучреждения, которые только готовятся подписать договоры с НСЗУ, в третьем квартале будут получать финансирование по принципу медицинской субвенции - то есть через прямые выплаты.

"Ваш участковый терапевт может попросить вас выбрать его и подписать декларацию с ним, чтобы продолжить вас обслуживать. Но решение, кому доверить свое здоровье, остается за вами", - отмечается в сообщении.

Также в Минздраве призывают врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, и регистраторов МОЗ менять подход к общению с пациентами.

"Во многих заведениях эти изменения уже ощутимы: врачи организуют ярмарки здоровья и выезжают в Центры предоставления административных услуг, разъясняют особенности выбора врачей в СМИ и на собрании местных общин. В то же время, Минздрав продолжает получать сообщения о давлении на пациентов и угрозы со стороны врачей. Еще раз подчеркиваем, что это недопустимо и нарушает закон о финансовых гарантиях медицинского обслуживания и приказ Минздрава о выборе врача", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, первый этап медицинской реформы - кампания "Врач для каждой семьи", то есть возможность выбирать себе семейного врача без привязки к месту прописки - начался 2 апреля. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.

За 2,5 месяца 9,2 млн украинцев выбрали своих врачей.


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