Апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в Киеве

Тела жертв так и не удалось идентифицировать.

Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор суда в виде пожизненного заключения для для серийного убийцы женщин.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.

Установлено, что злоумышленник в мае 2016 года находился в лесопарковой зоне возле Бортнической станции аэрации на ул. Коллеткорной, где распивал спиртные напитки в компании женщины. После этого он совершил умышленное убийство, потом закопал ее тело и скрылся с места происшествия.

В августе того же года при похожих обстоятельствах он убил еще двоих женщин на территории Дарницкого района Киева . Тело одной женщины он сжег, а второй - замаскировал ветками.

Экспертам так и не удалось идентифицировать тела погибших, но был установлен примерный их возраст - от 30 до 40 лет.

В этом же месяце злоумышленник напал на четвертую женщину. Ей удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения. После этого убийца был задержан.

"Приговором Дарницкого районного суда мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Не соглашаясь с принятым решением, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу. Коллегия судей Апелляционного суда оставила жалобу защиты без удовлетворения, а приговор - без изменений", - добавил Лысенко.