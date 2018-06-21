Апелляционный суд подтвердил пожизненное заключение для серийного убийцы женщин в Киеве
Тела жертв так и не удалось идентифицировать.
Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор суда в виде пожизненного заключения для для серийного убийцы женщин.
Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбуке.
Установлено, что злоумышленник в мае 2016 года находился в лесопарковой зоне возле Бортнической станции аэрации на ул. Коллеткорной, где распивал спиртные напитки в компании женщины. После этого он совершил умышленное убийство, потом закопал ее тело и скрылся с места происшествия.
В августе того же года при похожих обстоятельствах он убил еще двоих женщин на территории Дарницкого района Киева. Тело одной женщины он сжег, а второй - замаскировал ветками.
Экспертам так и не удалось идентифицировать тела погибших, но был установлен примерный их возраст - от 30 до 40 лет.
В этом же месяце злоумышленник напал на четвертую женщину. Ей удалось выжить, несмотря на многочисленные ножевые ранения. После этого убийца был задержан.
"Приговором Дарницкого районного суда мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Не соглашаясь с принятым решением, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу. Коллегия судей Апелляционного суда оставила жалобу защиты без удовлетворения, а приговор - без изменений", - добавил Лысенко.
Напомним, преступник был задержан в Киеве в 2016 году.
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Общество
21.06.2018 10:30