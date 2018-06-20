В Киеве неизвестный напал с ножом и огнетушителем на сотрудницу ветклиники

Девушку госпитализировали.

В Киеве неизвестный напал с ножом и огнетушителем на сотрудницу ветклиники
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 20 июня в Киеве неизвестный напал на сотрудников ветеринарной клиники "Алден-Вет" на улице Эстонской.

Об этом сообщает "Информатор".

Вызов на пульт охраны по "тревожной кнопке" поступил в 01:00. По словам правоохранителей, в ночное время клиника работает исключительно по звонку. В это время в ней находились посетители с кошкой. В момент, когда они выходили, перед входом появился мужчина, который попросился спрятаться, так как за ним якобы кто-то гонится.

Ветеринары ночной смены - парень и девушка - впустили постороннего, однако он резко изменил свое поведение и начал вести себя агрессивно. Сначала он напал на парня, а потом на девушку.

Нападавший нанес девушке несколько ударов огнетушителем и ножом по лицу. Тем не менее, пострадавшей удалось нажать "тревожную кнопку" охраны, а также позвонить по телефону коллеге, которая находилась дома.

Фото: kiev.informator.ua

Когда на место прибыл наряд частной охраны и первые экипажи полиции, нападавший вылез через окно третьего этажа на улицу, спрыгнул вниз и сбежал. Спустя некоторое время он вернулся в клинику, где был задержан.

Фото: kiev.informator.ua

По словам полицейских, мужчина находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить, что произошло. С какой именно целью он ворвался к ветеринарам и чего пытался добиться - неизвестно. Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Пострадавшую девушку госпитализировали с закрытой-черепно мозговой травмой, колотыми ранами головы и шеи, а также с подозрением на перелом челюсти.

Напомним, в Хмельницком 18-летний парень с ножом напал на 9-летнюю девочку.


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