Студия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года вперед

В 2018 году выйдет 5 фильмов.

Студия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года вперед

Студия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов до 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter.

Так, в 2018 году на экраны появятся 5 фильмов:

  • «Человек-муравей и Оса» - 6 июля;
  • «Кристофер Робин» - 3 августа;
  • «Ральф против интернета» - 21 ноября;
  • «Щелкунчик и четыре королевства» - 2 ноября;
  • «Мэри Поппинс возвращается» - 25 декабря.

В 2019 году ожидаются премьеры 11 фильмов, среди которых «Мстители 4» и «Звездные войны 9»:

  • «Капитан Марвел» - 8 марта;
  • «Дамбо» - 29 марта;
  • «Мстители 4» - 3 мая;
  • «Аладдин» -24 мая;
  • «История игрушек - 4» - 21 июня;
  • «Король Лев» - 19 июля;
  • «Артемис Фаул» - 9 августа;
  • «Ноэль» - 8 ноября;
  • «Холодное сердце-2» - 27 ноября;
  • «Круиз по джунглям» - 20 декабря;
  • «Звездные войны. Эпизод 9» - 20 декабря.

В 2020 году компания анонсировала премьеры двух лент: «Мулан» (27 марта) и Индиана Джонс-5 »(10 июля).

В марте сообщалось, что Disney строит в Калифорнии парк развлечений, посвященный «Звездным войнам».


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