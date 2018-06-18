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Студия "Дисней" опубликовала список премьер на полтора года вперед В 2018 году выйдет 5 фильмов. Студия Disney обнародовала даты выхода новых фильмов до 2020 года, сообщает The Hollywood Reporter. Так, в 2018 году на экраны появятся 5 фильмов: «Человек-муравей и Оса» - 6 июля;

«Кристофер Робин» - 3 августа;

«Ральф против интернета» - 21 ноября;

«Щелкунчик и четыре королевства» - 2 ноября;

«Мэри Поппинс возвращается» - 25 декабря. В 2019 году ожидаются премьеры 11 фильмов, среди которых «Мстители 4» и «Звездные войны 9»: «Капитан Марвел» - 8 марта;

«Дамбо» - 29 марта;

«Мстители 4» - 3 мая;

«Аладдин» -24 мая;

«История игрушек - 4» - 21 июня;

«Король Лев» - 19 июля;

«Артемис Фаул» - 9 августа;

«Ноэль» - 8 ноября;

«Холодное сердце-2» - 27 ноября;

«Круиз по джунглям» - 20 декабря;

«Звездные войны. Эпизод 9» - 20 декабря. В 2020 году компания анонсировала премьеры двух лент: «Мулан» (27 марта) и Индиана Джонс-5 »(10 июля). В марте сообщалось, что Disney строит в Калифорнии парк развлечений, посвященный «Звездным войнам».

LB.ua

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