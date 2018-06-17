20 человек ранены в результате стрельбы на фестивале в Нью-Джерси

Нападавший погиб.

На фестивале искусств в Трентоне (штат Нью-Джерси, США) в ночь на 17 июня произошла стрельба. В результате около 20 человек пострадали, сообщает Fox News.

"Из 20 пострадавших 16 человек госпитализировали, среди них 13-летний мальчик. Его состояние оценивают как критическое", - говорится в сообщении.

Открывший стрельбу человек погиб. Еще одного подозреваемого задержала полиция. Их мотивы пока неизвестны.

Очевидцы происшествия рассказали, что сначала перепутали звуки стрельбы с фейерверком. По их словам, после этого среди посетителей фестиваля началась паника.

Фестиваль искусств Art All Night работал круглосуточно. На нем были представлены произведения местных художников и музыкантов, а также местная еда. Мэр Трентона Эрик Джексон назвал произошедшее "настоящей трагедией" для города.

Напомним, ранее мужчина застрелил двух полицейских и гражданского в бельгийском Льеже.