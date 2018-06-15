Подозреваемых в разгонах лагерей ромов в Киеве пока нет, - Крищенко

"Мы выясняем мотивы всех, кто принимал участие в этих акциях".

На данный момент подозреваемые в разгонах лагерей ромов в Киеве не установлены.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, полиция продолжает расследовать уголовные производства, открытые по фактам сноса палаточных лагерей ромов на Лысой горе и в парке возле метро "Академгородок".

"Подозрение еще никому не вручено, проводится расследование... Проведено большое количество допросов, мы выясняем мотивы всех, кто принимал участие в этих акциях", - сообщил Крищенко.

Он также отметил, что в деле о сносе палаточного городка ромов около "Академгородка" нет потерпевших.

Напомним, 21 апреля на Лысой горе в Киеве разгромили лагерь ромов. После публикации LB.ua видеозаписи этого события, полиция открыла уголовные производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч.2 ст. 296 (хулиганство).

На записях видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за цыганами, бросают в их сторону камни и распылили слезоточивый газ.

Глава МВД Арсен Аваков назвал нападение "средневековым варварством". С требованием расследовать ситуацию к украинским властям также обращалась Международная правозащитная организация Amnesty International.

7 июня "Национальные дружины" выселили табор ромов, который поселился на улице Палладина. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию. Полиция возбудила дело по статье "хулиганство".