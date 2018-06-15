На консервном заводе в Одесской области людей держали в рабстве

Правоохранители освободили 30 человек, в том числе беременную женщину на восьмом месяце.

Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: dpsu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Правоохранители Одесской области освободили из рабства около 30 человек, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Пограничники получили информацию о торговле людьми и их незаконном содержании как бесплатной "рабской силы". ГПСУ, Нацполиция и СБУ пришли с проверкой на консервный завод и нашли около 30 человек, которых незаконно содержали в нечеловеческих условиях. Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений.

Среди удерживаемых - граждане Украины из разных регионов, в том числе и из Крыма, которые в поисках заработка попали в рабство.

Задержаны трое подозреваемых.

Нацполиция на своем сайте уточняет, что спецоперация по освобождению заложников была проведена в Овидиопольском районе Одесской области.

Среди них удерживаемых оказалась беременная женщина на 8-м месяце. Ее ни разу не показали врачу.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.