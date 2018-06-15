Четверо детей пострадали при взрыве в Киеве, один - в коме (обновлено)

Девочек прооперировали, их состояние средней тяжести.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Четверо детей госпитализированы из-за взрыва у автомобиля в Святошинском районе Киева , сообщила Українським Новинам полиция Киева .

Ресурс " Киев Оперативный" уточняет, что взрыв произошел у припаркованного по улице Чернобыльской, 4/56 автомобиля "Волга". Издание со ссылкой на местных жителей предполагает, что взорвался газовый баллон.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Обновление 18:15. Полиция Киева на своем сайте уточняет, что двое из четырех госпитализированных детей - в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в 16:40. По предварительной версии правоохранителей, дети, игравшие во дворе дома, нашли в салоне автомобиля неизвестный предмет, похожий на коробку. Когда они попытались ее открыть, произошел взрыв. Пострадали 5-летний мальчик, 11-летняя и две 8-летних девочки.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обновление 19:38. Ресурс dtp.kiev.ua сообщает, что мальчик получил тяжелые осколочные ранения живота и в критическом состоянии был госпитализирован в Охматдет. Его оперируют, он приходил в сознание.

Вторая серьезно пострадавшая - девочка с ранением шеи, ее состояние стабильное, артерии не задеты.

Еще двое детей получили мелкие травмы.

Обновление 20:50. Четыре ребенка, пострадавших во время взрыва в Святошинском районе Киева , находятся в Охматдете. Все имеют множественные проникающие ранения, сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, у трех детей состояние стабильное. Один ребенок находится в тяжелом состоянии - в коме.

"Врачи оказывают всю необходимую помощь", - подчеркнула Супрун.

Обновление 00:35. Трое девочек, которые пострадали от взрыва автомобиля, прооперированы и находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавший мальчик до сих пор находится в коме, сообщает "112 Украина".

В настоящее время пострадавший мальчик находится в операционной, с ним работают офтальмологи.

"Он (мальчик - ред.) в операционной, там работают офтальмологи, потому что проникли инородные тела в оба глаза. Есть множественные инородные тела носовой полости - там (работают, - ред.) челюстно-лицевые хирурги", - рассказал и.о. заместителя главного врача по хирургической работе.

По прогнозам врача, девочек, которых прооперировали, смогут выписать уже в понедельник. Врачи пока не прогнозируют, когда улучшится состояние мальчика.